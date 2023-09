Die jüdische Schriftstellerin und Übersetzerin Edith Aron Neues Buch erinnert an ein bewegtes Leben

Homburg · In einer losen Reihe stellen wir namhafte Frauen mit Bezug zum Saarpfalz-Kreis vor. Heute: die jüdische Schriftstellerin und Übersetzerin Edith Aron. Sie starb 2020 in London. Ein neues Buch erinnert an ihr Leben und Werk.

21.09.2023, 19:00 Uhr

Eine Szenenfoto aus dem Film über die Autorin und Übersetzerin Edith-Aron. Foto: carpe diem Film & TV Produktions GmbH

Es ist ein ungewöhnliches Leben, das Edith Aron lebte. Und das sie weit weg führte von ihrer Geburtsstadt Homburg, wo sie am 4. September 1932 geboren wurde und ihre Kindheit verbrachte. Das reich ist an Erinnerungen und Begegnungen mit bekannten Persönlichkeiten, mit denen sich ihre Lebenswege kreuzten: Mit dem jungen Heinrich Böll etwa drückte sie die Schulbank. Edith Aron bereiste die Welt, verkehrte mit Künstlern und Literaten. Und was noch wichtiger ist: Sie machte sich selbst einen Namen: als Übersetzerin und Schriftstellerin.