DRK-Kreisverband St. Ingbert : DRK-Kreisverband testet bei Unternehmen

St. Ingbert Das Angebot der schnellen Untersuchung auf eine Covid19-Infektion gilt neben Firmen auch für Behörden und Institutionen.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und das in St. Ingbert ansässsige Unternehmen Edeka Südwest arbeiten bei der Durchführung von Antigen-Schnelltests zusammen. „Unserer Kollegen und Kolleginnen nehmen das Angebot; sich testen zu lassen; sehr gut an“, so Werner Junold, Betriebsleiter St. Ingbert der Edeka Südwest. Die Organisation und die Durchführung der Antigen-Schnelltests erfolgt in Zusammenarbeit mit dem DRK-Keisverband St. Ingbert, der im Rahmen seines Programms „DRK-Impf-Service“ die regelmäßigen Testungen mit Fachkräften durchführt.

„Dieses Angebot des Roten Kreuzes zur Durchführung von PoC-Antigen-Schnelltests steht allen Firmen, Behörden und Institutionen zur Verfügung. So bieten wir bereits auch die verbindlich vorgeschriebene Testung von Besuchern der Pflegeheime zur Entlastung des Pflegepersonals an. Eine Erhöhung der Anzahl der Schnelltests muss erreicht werden; um die Corona Pandemie einzudämmen. Daher sind wir in der Planung im Rotkreuz-Zentrum in St. Ingbert eine öffentliche Corona-Schnell-Teststelle einzurichten“, so Engel. Diese Antigen-Tests funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip wie Schwangerschaftstests. Dazu wird eine Probe von einem Nasen- Rachen-Abstrich auf einen Teststreifen gegeben. Falls das SARS-CoV-2 Virus in der Probe enthalten ist, reagieren die Eiweißbestandteile des Virus mit dem Teststreifen und eine Verfärbung auf dem Teststreifen wird sichtbar. Der Vorteil von Antigen-Tests ist das zeitnahe Testergebnis, so dass die Arbeitsabläufe bei Edeka kaum unterbrochen werden müssen. Die leichte Handhabung eines Point-of-care (PoC)-Antigen-Tests erlaubt die Testung außerhalb eines Labors.