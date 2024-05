Laufmetropole St. Ingbert Mehr als 700 Teilnehmer beim Frühlingslauf in St. Ingbert

Wenn Ex-Weltklasse-Triathlet Steffen Justus seine Athleten bei den Laufveranstaltungen im Saarland über die Strecken scheucht, hat er am Ende meistens die Nase vorn. Sind die Trainingsschwerpunkte innerhalb der Rennen abgehakt, holt der 42-Jährige vom jungen Verein „Nextgendingmad“ normalerweise nochmal alles aus sich heraus und erreicht regelmäßig als Erster das Ziel – im Hauptlauf beim dritten St. Ingberter Frühlingslauf ist das am vergangenen Freitag jedoch anders. Justus und sein Triathlon-Schützling Fabian Kraft kommen nach 9,7 anspruchsvollen Kilometern einträchtig im Zielbereich an – und der Trainer überlässt dem 25-Jährigen schließlich den Vortritt: „Er hat mich heute extrem gefordert“, lobt Justus mit einem Lächeln auf den Lippen. Immerhin: Einen Sieg hat er an dem Tag schon verbucht, denn zuvor war Justus auch im Jedermannlauf über 4,9 Kilometer gestartet und lag in 15:49 Minuten eine Sekunde vor Clubkollege Nico Deckarm.