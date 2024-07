Spendenübergabe Drei Fahrzeuge dienen nun dem guten Zweck

Die Kreissparkasse Saarpfalz und der Sparverein übergaben jüngst je einen Opel Corsa an das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband St. Ingbert, an die Oekumenische Sozialstation Bexbach und an das Christliche Jugenddorf Homburg, wie die Kreissparkasse Saarpfalz in einer Veröffentlichung mitteilt. Eine Übergabe der Spendenfahrzeuge aus dem Jahr 2023 konnte wegen Lieferschwierigkeiten in der Automobilindustrie nicht wie gewohnt in der Vorweihnachtszeit erfolgen.