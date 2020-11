Studie im Rahmen eines bundesweiten Forschungsnetzes : Drei Homburger Schulen nehmen an Corona-Testreihe des Uniklinikums teil

Symbolbild. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Homburg An drei Schulen in Homburg sollen Schüler und Lehrer zwei- bis dreimal pro Woche zu Forschungszwecken auf das Coronavirus gestetet werden. Das Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) beteiligt sich mit dieser für die Schulen freiwilligen Testreihe am „bundesweiten Forschungsnetz Angewandte Surveillance und Testung“ (B-FAST).

Das Projekt soll die Akzeptanz und Machbarkeit von regelmäßigen Testungen, unter anderem mit kindgerechten Testmethoden, untersuchen und dazu beitragen, die Schließung von Kitas zu vermeiden und den Präsenzunterricht in Schulen in der Coronavirus-Pandemie beizubehalten. Das teilte das Uniklinikum am Montag mit.

Beteiligt sind die Homburger Grundschule Sonnenfeld, die Robert-Bosch-Gesamtschule und das Christian von Mannlich-Gymnasium. Noch in diesem November sowie im Frühjahr 2021 sollen hier regelmäßige Testungen von Schülern und Lehrern durch speziell geschulte Testteams durchgeführt werden. „Der Rachenabstrich gilt derzeit bei Kindern als Standard-Methode für die Testungen auf Corona“, erläutert Professor Dr. Michael Zemlin, Direktor der Klinik für Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie des UKS. „Wir möchten im Projekt die beiden anderen, kindgerechteren Varianten dazu vergleichen, nämlich das Lutschen des Tupfers (die Kinder lutschen für 10 bis 15 Sekunden auf einem Abstrichtupfer, eine Art Wattestäbchen, so dass sich dieser mit Speichel vollsaugen kann), und die Wangenabstrich-Methode, wobei Speichel aus der Wangentasche im Mund aufgenommen wird, die sich besonders bei Kindern in Kitas und Grundschulen anbietet.“ Sollte in einer der Schulen ein Corona-Fall auftauchen, werde das weitere Vorgehen mit dem zuständigen Gesundheitsamt abgestimmt und würden Quarantäne-Maßnahmen eingeleitet. Ziel sei es, dass alle nicht infizierten Personen unter weiterer engmaschiger Testung die Einrichtung weiter besuchen können.

Zudem will das UKS die Rolle von Kindern und Jugendlichen als Überträger des Virus evaluieren. An der Studie nehmen auch Schulen in Düsseldorf, Heidelberg, Köln und München teil, jeweils koordiniert von den ortsansässigen Uniklinika. „Wir erhoffen uns, dass an allen fünf Standorten insgesamt um die 10 000 Personen teilnehmen werden, damit wir belastbare Daten erzielen können. Je mehr mitmachen, umso aussagekräftiger wird das Gesamtergebnis“, so Professor Zemlin vom UKS.

Saar-Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) unterstützt die Studie: „Mein Ziel ist es, dass auch in der Pandemie so viele Kinder wie möglich am Präsenzunterricht teilnehmen und in die Kita gehen können. Dafür sind auch kindgerechte und schnelle Testverfahren wichtig. Ich danke allen Beteiligten, insbesondere den Kindern und ihren Familien, die mit ihrer Studienteilnahme dabei helfen, diese Verfahren zu erproben. Davon werden letztlich alle profitieren."