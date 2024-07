Spiel mit den eisernen Kugeln Doubkletten-Bouleturnier beim Altstadter Sportfest

Gespielt wird nach dem sogenannten „Schweizer System“: In diesem Modus werden die Paarungen der ersten Runde frei ausgelost, danach wird nach jeder weiteren Runde eine Rangliste erstellt. In der Folge spielt das erstplatzierte Duo gegen Rang zwei, Platz drei trifft auf den Vierten und so weiter. Das Startgeld beträgt pro Akteur fünf Euro, zu gewinnen gibt es hochwertige Sachpreise. Für die Verpflegung trägt die SVA-Abteilung Sorge, auch Kaffee und selbstgebackene Kuchen stehen bereit. Zum Mitmachen ist jeder eingeladen, die Mitgliedschaft in einem Verein ist nicht erforderlich, teilt der Verein mit.