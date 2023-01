Mehr als drei Jahre Arbeit steckt in den Modellen : Tier-Bilder und Gruben-Modelle im Blick

Klaus Stetzer und Wolfgang Imsbweiler (links) vor der Modellbahnausstellung mit dem Nordfeld und der Grube Frankenholz mit Bexbach. Foto: Markus Hagen

Bexbach Im saarländischen Bergbaumuseum sind gerade die Ausstellung „Fögel & Falter“ und spannende Bexbacher Modellanlagen zu bestaunen.

Gleich zu einer Doppelausstellung lädt das saarländische Bergbaumuseum zurzeit in Bexbach ein. Zum einen wurden durch die Vermittlung des Vorsitzenden des Bergbaumuseums Wolfgang Imsweiler die beiden Modellanlagen „Grube Nordfeld“ und „Grube Frankenholz mit Seilbahn und Kohlewäsche“ von Klaus Stetzer erworben, zum anderen findet die Sonderausstellung „Fögel & Valter – Alles nur schön bunt oder was“ der Fotografin Rosemarie Kappler bis Sonntag, 15. Januar, statt.

Hier präsentierte Rosemarie Kappler aktuell in ihrer Ausstellung 50 Bilder von über 80 verfügbaren Exponaten ihrer thematischen Fotoausstellung. „Die Buchstabendrehung des Titels Fögel und Valter ist beabsichtigt, da manche Menschen besser sehen als hören“, erklärt die Homburger Journalistin und Pressefotografin. Die in Bexbach nun gezeigte Ausstellung entstand unter dem Eindruck der „Krefelder Studie“ von 2017 unter dem Stichwort „Insektensterben“. Als diese Ergebnisse damals diskutiert wurden, kam Rosemarie Kappler auf die Idee, mit ihren Bildern mit dazu beizutragen, dass das Thema ein wenig mehr in der Öffentlichkeit bleibt. Damals hatte der Entomologische Verein Krefeld nach 30 Jahren Datenerhebung nachgewiesen, dass die Biomasse von Fluginsekten binnen drei Jahrzehnten um 75 Prozent abgenommen habe. Und zwar in Naturschutzgebieten. Anfänglich wurden diese Ergebnisse von unterschiedlicher Seite bestritten, dann aber zunehmend von internationalen Forschergruppen bestätigt. So zeigte eine niederländische Studie 2019, dass seit 1890 84 Prozent aller Schmetterlinge verschwunden sind. Von 71 Arten seien 15 ausgestorben. Als Hauptgrund nannten die Wissenschaftler den Verlust von Lebensräumen. So sei der Anteil von blütenreichen Wiesen binnen eines Jahrhunderts von 40 Prozent Anteil auf drei Prozent geschrumpft.

Eine aktuelle Untersuchung aus Österreich, die im September 2022 vorgestellt wurde, bestätigt das Sterben von Tagfaltern. Festgestellt wurde dabei, dass die drastischen Rückgänge in zwei Wellen erfolgten. Ende des 19. Jahrhunderts wurden Moore trockengelegt, um mehr Ackerflächen zu bekommen. Mit den Feuchtgebieten verabschiedeten sich auch die Tagfalter. Eine zweite Sterbewelle korrespondiert mit der Industrialisierung der Landwirtschaft und dem damit verbundenen verstärkten Einsatz von Chemie in den 1960er-Jahren. Fehlen Insekten und ihre Larven und Raupen, schrumpft natürlich auch das Nahrungsangebot der gefiederten Freunde. Bei ihnen – wie bei den Faltern – macht sich ebenso auch der Klimawandel bemerkbar. Wer hätte vor Jahren gedacht, dass zunehmend Bienenfresser aus dem Süden bei uns brüten?

Fotografin Rosmarie Kappler präsentiert in ihrer Ausstellung „Fögel & Valter“ 50 Exponate ihrer fotografischen Werke zu diesem Thema. Foto: Markus Hagen

Bei uns, damit meint Rosemarie Kappler die Blies. Fangschrecken, wie die Gottesanbeterin, erobern sich auch im Saarland neues Terrain, weil man inzwischen genügend Wärme und Lebensräume anbieten kann. Selbst so mancher Storch überlegt sich zwischenzeitlich, ob es überhaupt noch Afrika sein muss, wenn man auch hier wärmemäßig ganz gut über die Runden kommen kann. Es sei, so Kappler, mächtig Dynamik in die Vogel- und Falterwelt gekommen. Aus ihrer Sicht sei das Thema „Vögel & Falter“ keinesfalls altbacken. Die ausgestellten Bilder und Fotografien seien bei vielen Wanderungen und Spaziergängen entstanden. „Was die Besucher erwartet, ist nicht zwangsläufig eine Präsentation künstlerisch wertvoller Bilder. Um Kunst geht es dennoch. Denn die gezeugten Tiere haben sich in der Kunst des Überlebens geübt. Sie sind also Überlebenskünstler.“ Man solle ihnen noch ein langes Leben gönnen. Dies gilt auch für das vom Aussterben bedrohte Braunkehlchen, das vom Bund für Natur und Umwelt zum Vogel des Jahres 2023 gewählt wurde. Auch ein Exemplar dieses Vogels findet man in dieser Ausstellung im Bexbacher Grubenmuseum.