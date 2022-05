Fußball-Verbandsliga Nordost : Ballweiler baut den Vorsprung an der Spitze aus

Ostsaarkreis Fußball-Verbandsligist hat nach 2:1-Sieg über Rohrbach vier Spieltage vor Saisonende sechs Zähler Vorsprung auf Verfolger Freisen.

In der Fußball-Verbandsliga Nordost rückt der Titelgewinn der DJK Ballweiler-Wecklingen immer näher. Der Spitzenreiter löste am Samstag seine Hausaufgaben durch einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen den Tabellen-13. SV Rohrbach. Vor 180 Zuschauern gelang Sayfedine El Khadem im Anschluss an einen Pass in die Schnittstelle von Nico Horn das frühe 1:0 (6. Minute). Auf der Gegenseite hatte dann der Rohrbacher Jonas Wunn seinen großen Auftritt. Nach einem Zuspiel von Manuel Niebergall setzte Wunn zu einem fulminanten Solo an, lief mehreren DJK-Spielern auf und davon und erzielte den Ausgleich (31.). Kurz vor der Pause kam dann Ballweilers Horn im Strafraum der Gäste zu Fall. Schiedsrichter Lukas Jungfleisch entschied auf Elfmeter – und Pascal Gherram brachte die Hausherren vom Punkt wieder in Führung. Es war bereits Gherrams 17. Saisontreffer. Nach dem Seitenwechsel fielen keine Tore mehr.