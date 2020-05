Tablet-Ausleihe für Schüler : Digitales Lernen weiter voranbringen

Homburg Die Schüler im Saarpfalz-Kreis fit machen für die digitale Arbeitswelt – das ist das Ziel einer Initiative des Kreistags. Ähnlich wie bei der Schulbuchausleihe sollen die Schüler mit Tablets ausgestattet werden.

Auch wenn der Präsenzunterricht in den Schulen langsam wieder anläuft, bleibt zu Hause lernen immer noch ein großes Thema. Eltern werden notgedrungen zu Behelfslehrern, die „richtigen“ Lehrer erscheinen zur Online-Videokonferenz. Da haben die vergangenen rund zwei Monate der Corona-Krise auch zutage gebracht, dass die technische Ausstattung oder Möglichkeiten bei vielen Schülern und in vielen Elternhäusern den Erfordernissen oft genug hinterherhinken. Nicht jeder – und durchaus nicht nur sogenannte „bildungsferne Schichten“ - hat die entsprechende Technik im Wohnzimmer, hat Handy, Laptop, Computer, leistungsstarkes W-Lan. Und selbst die, die sie haben, stoßen teils an ihre Grenzen: Mit Eltern im Homeoffice und mehreren schulpflichtigen Kindern, die parallel im Homeschooling sind, wächst der Bedarf an technischem Equipment rasant.