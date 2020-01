Diebstahl bei Baufirma : Unbekannte stehlen 60 Meter Stromkabel

Blieskastel Die Täter klemmten das noch Strom führende Kabel ab und schnitten es durch. Dann machten sie sich mit der Beute davon.

60 Meter Stromkabel haben unbekannte Täter in der Zeit vom 19. Dezember, 16.30 Uhr, bis 6. Januar, 8 Uhr, in Blieskastel gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag (7.1.) mitteilte, brachen die Diebe dafür den Stromkasten einer Baufirma in der Florianstraße auf. Sie klemmten das noch Strom führende, etwa 60 Meter lange Kabel ab, schnitten es durch und machten sich mit dem Diebesgut davon. Der Schaden beläuft sich auf 1500 Euro.