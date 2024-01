In Deutschland und Europa Das sind die Top-Campingplätze für 2024

Homburg/Saarpfalz-Kreis · Wo es am schönsten ist, ist auch schnell alles voll. Wer dieses Jahr Camping-Urlaub plant, hat hier eine Auswahl der am besten bewerteten Plätzen in Deutschland und Europa und sollte sich beeilen. Die Bewertungen stammen von Campern.

28.01.2024 , 08:05 Uhr

Die deutschen Küsten sind bei Campern immer gefragt, wobei die Ostsee in der Beliebtheit deutlich vor der Nordsee liegt. Auch gibt es an der Ostsee die deutlich besser bewerteten Stellplätze. Foto: obs/Oliver Franke

Wenn das Wetter mies, der Wind kalt und der Himmel grau sind, träumt man sich gerne in südliche Gefilde. Aber nicht alle Familien haben Lust auf eine Pauschalreise ans Mittelmeer, sondern suchen sich lieber etwas Abenteuerliches aus. Am besten auch mit viel Spaß für die Kinder – und allzu teuer soll es auch nicht sein. Da landet man schnell beim Campingurlaub.