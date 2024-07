Heimat & Geschichte Die Schicksale untergegangener Ortschaften

Über die Siedlung Abenhausen, die sich nordöstlich von Höchen befand, sind durch Fundstücke einige Details bekannt. Abenhausen lag in einem Seitental des in Richtung Waldmohr fließenden Glans am „Brandsbach“. Viel später, im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts entstand in dieser „Pfaffenwald“ genannten Forstabteilung die Kohlengrube „Consolidirtes Nordfeld“. Dass zudem Trümmer römischer Bauten zu finden sind, deutet auf eine ganz alte Nutzung hin. Zwei reichlich sprudelnde Quellen versorgten die Bewohner in der Antike wie im Mittelalter mit dem lebensnotwendigen Wasser. Wann genau der Ort „wüst“ wurde, ist nicht bekannt – 1564 gab es den Weiler aber schon nicht mehr.