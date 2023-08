Ihre medizinische Karriere begann in Homburg Die Pionierin der Gendermedizin

Medizinische Behandlungen müssen das Geschlecht berücksichtigen – die Kardiologin Vera Regitz-Zagrosek hat das frühzeitig erkannt und gilt heute als Pionierin der Gendermedizin. Die ersten Schritte ihrer Karriere machte die gebürtige Neunkircherin in Homburg, wo sie nach dem Abitur von 1972 bis 1979 Medizin studierte. Später führte sie ihr Weg nach Berlin, wo sie an der Charité das „Berlin Institute for Gender in Medicine“ (GiM) gründete.