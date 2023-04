Was wird in Homburg aus Passage Schreiner und Haus Cappel? Von Relikten gescheiterter Einkaufscenter-Pläne

Es gab eine Zeit, da träumte so mancher von einem großen Einkaufscenter auf dem Enklerplatz. Bei anderen riefen diese Pläne aber eher Albträume hervor. Über Jahre hinweg wurde um das Projekt gerungen und gestritten. Passt es in die Homburger Einkaufswelt? Verödet ein solches Center den Rest der Homburger Innenstadt? Das Hin und Her erschuf sogar eigene Wortschöpfungen. Man erinnere sich nun an das Schlagwort der „Knochenlösung“. Die beschrieb die Absicht, sowohl auf dem Enklerplatz als auch am Vauban-Carrée Geschäftsbebauung zu realisieren – als Enden eines Knochens, an dem dann Homburger Gewerbetreibende und Kunden nagen sollten. Oder so. Oder irgendwie. Und sogar politische Gruppierungen brachte das jahrelange Gezerre um ein Einkaufscenter und die zukunftsfähige Entwicklung der Homburger Innenstadt hervor. Diese Gruppierungen gibt es inzwischen nicht mehr. Pläne für Einkaufscenter auf dem Enklerplatz allerdings auch nicht. Ebenso wenig eine Geschäftsbebauung auf dem Vauban-Carrée.