Ein kleines Österreich in Jägersburg Frische Berg-Luft am Jägersburger Weiher

Skier in verschiedenen Farben sind an der mit Holz verkleideten Wand angebracht. In der Mitte des Raumes, unter den massiven Dachbalken, hängt ein großer Kronleuchter. Die Servierdecken im klassischen, rot-weiß-karierten Muster liegen sorgfältig gefaltet auf den Holztischen. Und spätestens mit dem Blick an die Wand, an der ein echter Hirschkopf thront, hat man das Gefühl in einer Berghütte in den Österreichischen Alpen zu stehen. Und das ist Absicht. Mit knapp 270 Höhenmeter kann die Peter’s Alm in Jägersburg mit diesem Größenkaliber zwar nicht ganz mithalten. Doch vielleicht genau aus diesem Grund ist Gründer Peter Trösch die Idee für dieses Konzept gekommen. Der Inhaber von Peter’s Hotel und dem daneben liegenden Biergarten suchte nach etwas Neuem. „Ich liebe die österreichische Gastronomie und alles was damit zusammenhängt. Die kulinarische Leichtigkeit, der familiäre Umgang mit den Gästen aber eben auch das traditionelle Interieur“, erklärt Trösch. „Gleichzeitig stand und fiel der Besucherandrang im Biergarten natürlich immer mit dem Wetter. Wir wollten mehr Stabilität und da hat sich die Almhütte als direkte Ergänzung zum Biergarten sehr gut angeboten.“