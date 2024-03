Saisoneröffnung an der Grenze Die Welt der Archäologie auf einen Blick

Der grenzüberschreitende Archäologiepark Reinheim-Bliesbruck sowie die Taverne, die vom Jugenddorf in Schwarzenbach betrieben wird, öffnen am kommenden Freitag, 15. März, nach der Winterpause wieder ihre Tore für die Besucherinnen und Besucher. Gleich zu Beginn wird um 15 Uhr eine Eröffnungsführung angeboten. Am Ostersonntag und -montag können Familien dann gemeinsam auf die Suche nach den versteckten Ostereiern im Gelände und den Museen des Kulturparks gehen. Bei richtig genannter Anzahl gibt es an den Kassen im Fürstinnengrab, dem Maison Jean Schaub oder im Ausstellungszentrum in Bliesbruck eine süße Überraschung, teilt die Kreisverwaltung in Homburg mit.