Vom Aussterben der Arten : Das Ding muss einen Namen haben

Es ist eigentlich ein philosophisches Problem. Es tritt immer dann auf, wenn man in einem französischen Restaurant einen Fisch bestellt, dessen Namen man nicht kennt. Dann guckt man schnell mal nach – und stellt fest, dass man mit dem deutschen Namen auch nichts anfangen kann.

Aha, Knurrhahn, brauner Zackenbarsch, Rotzunge – so heißen die also. Nützt mir das jetzt was? Nein. Aber immerhin hat der Fisch nun einen Namen, der vertrauter klingt als Rascasse oder Grondin. Der Erkenntniswert liegt dennoch weiterhin bei Null.