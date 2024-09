Pflegearbeiten der Umweltschützer Die Limbacher Sanddüne wird ab Oktober wieder gepflegt

Diese Pflegearbeiten erfolgen wie früher auch im Auftrag des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz und im Einverständnis mit den Flächeneigentümern und der Gemeinde. Ziel dieser Arbeiten ist in erster Linie die Förderung der seltenen Sandrasen- und Heidefluren durch Offenhalten der Flächen. Konkret heißt dies, dass in den Sandrasenflur-Bereichen der Boden durch Entfernen von Gehölzjungwuchs, Besenginster, Brombeeren und aufliegender Biomasse möglichst mager und sonnenexponiert gestaltet/gehalten wird, und die Heidefluren durch Entbuschen und vor allem durch Plaggen erhalten beziehungsweise vor Überalterung geschützt werden. Das Plaggen der überalterten/ältesten Heidebereiche führt zu offenen unbewachsenen Sandflächen, auf denen sich wieder junge Heidebestände aus Samen heraus entwickeln können, heißt es in der Pressemitteilung des BUND weiter. Dabei wird so verfahren, dass die gesamte Heidefläche stückweise nach und nach im Verlauf von etwa 15 Jahren bearbeitet wird, sodass künftig nebeneinander die verschiedenen Altersstufen vorliegen. Die Pflege durch die BUND-Ortsgruppe erfolgt umweltschonend durch Handarbeit und ist dadurch auch auf kleinere Parzellen leicht abzustimmen.