Homburg nach dem Pfingsthochwasser Die Lage nach der Flut in der Region

Mit bangem Blick schauten die Menschen am Dienstag in den regengrauen Himmel. Wie würde sich der Tag entwickeln? Könnte es in Sachen Hochwasser noch einmal so schlimm werden wie am Freitag und Samstag? Immerhin gab es eine offizielle Unwetterwarnung. Doch das Schlimmste blieb aus. Zwar regnete es vom Morgen an, doch waren die Niederschlagsmengen bei weitem nicht so groß wie am Katastrophen-Freitag. Und so blieben bei schwächer werdendem Regen weitere Überschwemmungen aus. Gegen Nachmittag gab Innenminister Reinhold Jost Entwarnung. Es sei jetzt nur noch „mit einem mäßigen Hochwassergeschehen“ zu rechnen