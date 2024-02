Fastnacht im Saarpfalz-Kreis steuert dem Höhepunkt zu Blätsch mit einem Kracher nach dem anderen

Ein picke-packe-vollgepacktes Programm bis nach Mitternacht, jede Menge Mariechentänze, Gardetänze, Schautänze, Büttenreden und Musik – das war in Kurzform die große Prunk- und Galasitzung der Bexbacher Karnevalsgesellschaft „Die Blätsch“ am Samstagabend in der Limbacher Dorfhalle. Dort hat der Bexbacher Traditionsverein seit dem Ende der Höcherberghallen bekanntlich seine Heimat gefunden. Und um es mit dem Leitspruch der Blätsch zu sagen: „Di la Hei“, die lachende Heimat.