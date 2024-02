Entdeckungstour durch den Bliesgau Die Jugend war auf Biosphären-Safari

Nach einem Spaziergang über den Wochenmarkt in St. Ingbert mit vielen Inspirationen über die „Stadt-Land-Beziehung“ und einem Einkauf der Schülerinnen und Schüler für ihre Biosphären-Koch-AG fuhr die Gruppe mit dem ÖPNV nach Heckendalheim. Im Lehrgarten des Obst- und Gartenbauvereins wurde unter anderem die Elsbeere als Baum für zukünftige Generationen bestaunt. Zur Verdeutlichung der Lerninhalte kamen immer wieder interessante Bildungsmaterialien aus der prall gefüllten Tasche des Landschaftsführers zum Vorschein. Einige Beispiele hierfür sind die Früchte der Elsbeere und fossile Ammoniten aus Muschelkalk, die befühlt werden konnten. Eine Sensation bot das Foto des „steirischen Fanghaft“, eines Netzflüglers. Dieser galt 42 Jahre als verschollen und wurde erstmals wieder an einer Hauswand in Heckendalheim fotografiert, heißt es in der Pressemitteilung weiter.