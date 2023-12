Stadtverwaltung und Kita beteiligen sich an der Aktion Eine bunte Kiste der Kinder soll mit Schuhen gefüllt werden

Zeit, die Schuhschränke daheim auszumisten. So lautet der Aufruf des Elternausschusses der katholischen Kindertagesstätte St. Michael in Homburg in einem Brief an alle Eltern. Ein Aufruf, den die Stadtverwaltung um Bürgermeister Michael Forster und den Beigeordneten Manfred Rippel direkt auch an ihre Mitarbeiter weitergereicht hat. Denn seit einigen Tagen empfängt eine große buntbemalte Kiste die Besucherinnen und Besucher des Rathauses. Gestaltet haben sie die Kinder der Kita St. Michael, quasi die Nachbarn der Stadtverwaltung. Und sie verfolgen ein Ziel: Die Kiste soll voll werden, damit zum einen etwas Gutes getan wird und zum anderen auch die Kita selbst profitiert. Hinein sollen Schuhe – gebraucht, aber noch brauchbar. Im Vordergrund steht das Projekt „Shuuz“, an dem sich der Elternausschuss der Kita beteiligt, wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt.