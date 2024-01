Homburger Narrenzunft startet mit Preisverleihung in die Hochphase der Session Weit mehr als ein Homburger Gastronom

Homburg · Am Mittwochabend hatte die Homburger Narrenzunft (HNZ) zum Neujahrsempfang ins Kulturzentrum Saalbau eingeladen. Für außergewöhnliche gesellschaftliche und soziale Verdienste erhielt Walter Schlosser in diesem Jahr die begehrte Homburger Kanone. Sein Sohn nahm den Preis in Vertretung an.

11.01.2024 , 15:00 Uhr

Aus den Händen der zweiten Zunftmeisterin Gaby Schmitt (links) und gewürdigt vom ersten Zunftmeister Rüdiger Schneidewind (rechts) erhielt Daniel Schlosser stellvertretend für seinen Vater Walter die 18. Homburger Kanone. Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf

So mancher hatte darüber spekuliert, wen die Homburger Narrenzunft (HNZ) anlässlich ihres Neujahrsempfangs in diesem Jahr mit der „Homburger Kanone“ auszeichnen werde. Eine Person? Oder, wie im vergangenen Jahr mit der Homburger Feuerwehr, eine Organisation? All diese Spekulationen haben seit Mittwochabend ein Ende, der 18. Preisträger der Homburger Kanone heißt Walter Schlosser.