Saarländischer Haushaltsplan stellt 10 000 Euro bereit Guldenschlucht soll wieder begehbar werden

Zum Hintergrund: Die wildromantische Guldenschlucht ist seit einem starken Unwetter im Jahr 2017 gesperrt. Bisherige Bemühungen, die Schäden rückgängig und die Schlucht wieder passierbar zu machen, haben nicht zum Ziel geführt (wir berichteten). Es gab einige Lösungsansätze. Vom Einöder Ortsvorsteher Karl Schuberth (SPD) sei beispielsweise im Jahr 2021 die Idee eingebracht, dass der bisherige Weg durch die Schlucht in einen „Klettersteig“ umgewandelt werden könnte, um so die Kosten der Maßnahme niedrig zu halten, heißt es in der Pressemitteilung weiter. So sollten statt der alten Holzbrücken künftig Furten aus Steinen in den Bachbett- sowie Halte und Sicherungsseile in den Pfad- und Wegebereichen das Passieren wieder ermöglichen. Vom Naturschutzbeauftragten des Gemeindebezirks Einöd Ulrich Fremgen (SPD) sei damals weiterhin vorgeschlagen worden, dass ein seitlich der Schlucht verlaufender Wanderweg ertüchtigt werden sollte, damit es auch Ungeübten und Familien ermöglicht werde, dort entlangzuwandern. Eine Aussichtsplattform im oberen Bereich des Berghanges könne dann die Tour abrunden.