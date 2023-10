Heimatgeschichtliches aus der Saarpfalz Die Geschichte saarpfälzischer Synagogen

Kirchen, ob sie katholisch sind oder evangelisch, stellen bis heute jene Gebäude dar, die landauf, landab zumindest die alten Ortskerne prägen, ja beherrschen. Oft Jahrhunderte alt, überragen die christlichen Gotteshäuser die Dachlandschaften von Dorf und Stadt und symbolisieren so auch die Bedeutung, die ihnen über die Zeiten hinweg beigemessen wurde. Auch heute noch bietet sich ihr auffälliges Erscheinungsbild zur Orientierung an. Gegenüber den Sakralbauten der christlichen Kirchen waren Synagogen, die Versammlungsräume des jüdischen Teils der Bevölkerung, eher schlicht und speziell im saarpfälzischen Raum oft nur für Fachkundige als solche zu erkennen. Die brutale Verfolgung der Menschen jüdischer Religion durch die Nazis, ihre systematische wie massenhafte Vertreibung, ihre Ermordung in den Konzentrations- und Vernichtungslagern hat auch vor den der Region nicht haltgemacht und nicht nur wenige Spuren, sondern letztlich verbrannte Erde hinterlassen.