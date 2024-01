Neue Mehrwertsteuer in der Gastronomie „Die Gemütlichkeit geht verloren“

Tanja und David Simon, die in der Homburger Altstadt ein Tagesrestaurant betreiben, kennen beide Seiten, denn sie bieten sowohl Essen zum Mitnehmen als auch Essen am Tisch an, mit den jeweils unterschiedlichen Steuersätzen. „Wir haben erst einmal einen Kassenprogrammierer kommen lassen müssen, denn wir brauchen ja künftig zwei Tasten: eine Taste fürs Mitnehmen und eine für die Kunden, die an einem unserer Tische zu Mittag essen“, erklärt Tanja Simon.