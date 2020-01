Nabu-Aktion : Jetzt heißt es wieder Wintervögel zählen

Saarpfalz-Kreis Naturfreunde sind wieder aufgerufen, den Bestand der überwinternden Vogelarten zu erheben und zu melden.

Am Nabu-Schaukasten (St. Ingbert, Rickertstraße/Ecke Kaiserstraße.) gibt es zur „Stunde der Wintervögel“ ein kostenloses Faltblatt mit Bestimmungshilfen für die häufigsten Gartenvogelarten. Vom Faltblatt kann eine Postkarte abgetrennt werden, die mit den eingetragenen Beobachtungszahlen an die Nabu-Bundeszentrale geschickt wird. Porto- und arbeitssparend ist es möglich, Beobachtungsergebnisse auch per Internet unter www.stundederwintervoegel.de zu melden.

Auch in der Gustav-Clauss-Anlage in St. Ingebrt hatte ein großer Schwarm Erlenzeisige in Nadelbäumen überwintert. Die Art besiedelt ein Areal von Westeuropa bis Zentralasien. Dort werden Bergwälder, Nadel- und Mischwaldarten als Lebensraum bevorzugt, manchmal auch mit größeren Höhen bis um 1800 Meter. In deutschen Mittelgebirgen und im Alpenraum können Erlenzeisige ganzjährig beobachtet werden. Beim Schwarm in der Gustav-Clauss-Anlage, handelt es sich sehr wahrscheinlich um Tiere aus nordeuropäischen Populationen. Diese ziehen im Herbst nach Mitteleuropa oder noch weiter nach Süden, um der winterlichen Nahrungsknappheit in ihren Brutgebieten zu entgehen. In ihrem Überwinterungsgebiet halten sie sich gerne in Parks und in Gärten auf, wo sie hauptsächlich Erlen- und Birkensamen fressen.