Straßensperrungen wegen Radrennen Deutschland-Tour führt auch durch den Kreis

Die letzte Etappe der Deutschland-Tour, die am Sonntag, 25. August, in Saarbrücken endet, führt auf ihrem Weg dorthin auch durch mehrere Gemeinden und Städte des Saarpfalz-Kreises. Die Einschränkungen in den betroffenen Kommunen am 25. August orientieren sich an der jeweiligen Durchfahrtszeit der Radsportlerinnen und Radsportler, die man auf www.Deutschland-Tour.com/Verkehr abrufen kann.