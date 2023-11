Sessionseröffnung in Bexbach Sessionseröffnung und Ordensfest

Bexbach · Viele schöne Momente, zwei große Momente, ein trauriger und ein dramatischer Moment: So könnte man in aller Kürze die Sessionseröffnung der Bexbacher Karnvevalsgesellschaft „Die Blätsch Bexbach“ am vergangenen Samstagabend im Oberbexbacher Volkshaus zusammenfassen.

13.11.2023 , 18:00 Uhr

Inthronisiert von Vize Steven Korth (links) und Präsident Dennis Beinhorn (rechts) wandte sich das Prinzenpaar Prinz Patrick I. von Lauf und Reisen an der Seite von Prinzessin Katja II. an sein närrisches Volk. Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf

Aber alles der Reihe nach.