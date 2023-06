Mit dem Sommerwetter kommt die Eissaison Joghurt-Eis und Fruchtsorten besonders beliebt

Allerbestes Frühsommerwetter, St. Ingbert ist voller Leute. An manchen Stellen besonders geballt: Wo Eiscafés sind, ziehen sich die Besucher zusammen. Jetzt ist die Zeit, in der die Eisdielen besonders viel zu tun haben. In diesem Jahr in St. Ingbert einheitlich mit neuem Preis. 1,20 Euro kostet das Bällchen Eis. Bei „Mocca Gelato“ in der Ludwigstraße auch ein paar Cent mehr für die Premiumsorten, aber das Standardprogramm bleibt auch dort im normalen Preisrahmen. Wobei das Eiscafé „Europa“ diesen Preis schon im vergangenen Jahr umgesetzt hatte. Wir fragten nach, wie den Kunden das Eis der Saison schmeckt und ob der Preis einen Einfluss auf den kühlen Sommerspaß haben wird.