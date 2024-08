Café am Schlossweiher in Jägersburg Ein Stück Caféhaus-Tradition endet

Das Jägersburger Café am Schlossweiher schließt in drei Wochen. Richard Zink (links), die langjährige Mitarbeiterin Sylvia Ackermann und Hans-Peter Rummler verabschieden sich in den Ruhestand. Das Team war bereits im Café Maas zusammen. Auch das Café gibt’s nicht mehr, keiner wollte es übernehmen.

Foto: Christine Maack