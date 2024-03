Vor den Europawahlen Deutliches Plädoyer für ein freies Europa

Am 9. Juni stehen die Europawahlen an. Im Vorfeld dieses Wahlgangs feierte am vergangenen Samstag eine neue Veranstaltung Premiere, die „Homburger Europa-Gespräche“. Ausgerichtet vom Saarpfalz-Kreis und moderiert von Kreis-Pressesprecherin Sandra Brettar sollten unter dem Titel „Faszination Europa“ ganz unterschiedliche Aspekte des Zusammenlebens auf dem alten Kontinent beleuchtet werden.