Wie steht es um den Wald in der Saarpfalz? Heimische Wälder hadern mit der Klimakrise

Solche Wetter-Extreme werden künftig eher noch zunehmen, erwarten Experten. Wie werden die Waldbewirtschaftungsmaßnahmen an die sich ändernden Bedingungen angepasst? Oberstes Gebot sei, laut Altmeier, „was wir an Wasser haben, in der Fläche zu behalten.“ Konkrete Maßnahmen seien dann, Wege so anzulegen, dass das Wasser nicht in Kanalisation, sondern in Waldboden abließt. Ehemalige Moorwälder wieder zu vernässen. Alte Entwässerungsgräben zurückbauen. Aufforstungen mit Fokus auf klimaresiliente Baumarten – „das ist ein Riesenthema in der Forstwirtschaft“. Altmeier setzt auf heimische Baumarten wie Traubeneiche, Edelkastanie, Spitzahorn, Linde oder Nussbäume. Wichtig dabei: die Abkehr von Monokulturen – „der Betriebswirtschaftler würde von Risikostreuung sprechen“, sagt Altmeier und lacht.