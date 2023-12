Fußball-Saarlandliga Der Sohn des sportlichen Leiters war die Torgarantie

Um in dieser Saarlandliga-Runde also definitiv die Klasse zu halten, muss am Ende zumindest Rang 14 her. Diesen Platz belegt aktuell mit 19 Zählern der FV Schwalbach – punktgleich mit dem Tabellen-13. SV Bliesmengen-Bolchen. In der Vorsaison hatte Bliesmengen-Bolchen mit 59 Punkten Rang sieben belegt und sogar lange Zeit um den Aufstieg mitgespielt. Am Ende trennte Mengen vom Vize-Meister SV Hasborn gerade einmal sechs Zähler. Anschließend folgte der Trainerwechsel: Der langjährige Amtsinhaber Patrick Vitt wurde durch Martin Peter abgelöst, der bis zum vergangenen Winter noch für den späteren Saarlandliga-Absteiger SC Halberg Brebach in gleicher Funktion verantwortlich war.