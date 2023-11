Porträt von Andreas Gölzer Weltenbummler von Beruf

„Meine Mutter hat immer erzählt, dass ich schon als kleines Kind gesagt habe, irgendwann gehe ich in die weite Welt hinaus.“ In seiner Wohnung in Bierbach erzählt der 57-jährige Andreas Gölzer von seinem bewegten Leben. Seine Mitbewohnerinnen, die 14 Jahre alte Katze Merle und die elfjährige Hündin Cloe, liegen gemütlich bei uns. Wir springen in der Zeit 40 Jahre zurück ins Jahr 1983. Andreas Gölzer hat die Mittlere Reife und spielt mit dem Gedanken, das Abitur zu machen und danach Archäologie oder Anthropologie zu studieren. Eine Sammlung präkolumbianischer Artefakte, die er gesammelt hat und die heute in seinem Wohnzimmerschrank steht, zeugt von dieser Neigung.