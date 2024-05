Homburg Hilfe bei der Wahl des richtigen Berufs

Das Bewerbungs- und Beratungszentrum des Jobcenters Saarpfalz-Kreis hat ein besonderes Angebot für Neuzugewanderte zur beruflichen Orientierung entwickelt. In dieser dreitägigen Veranstaltung geht es darum, speziell mit Menschen aus der Ukraine realistische Berufswünsche zu entwickeln und sie beim erfolgreichen Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt zu unterstützen, wie es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung heißt. Diese Maßnahme bietet nicht nur grundlegende Kenntnisse über das Arbeitsleben, sondern vermittelt auch praktische Tipps für den Bewerbungsprozess und notwendige Informationen über den deutschen Arbeitsmarkt.