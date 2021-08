Bald wieder Leben auf dem Campus : Der neue Hörsaal sollte bald öffnen

Man kann im Leben nicht alles nachholen. Meistens freut man sich genau hier und jetzt über einen guten Abschluss, ein gelungenes Ereignis oder ein Familienfest. Ein Jahr später ist die Freude sicherlich auch noch da, aber die Spontaneität und oft auch die Leichtigkeit des Augenblicks sind vorbei.

So mag es auch der Generation der Medizin-Studentinnen- und Studenten gegangen sein, die im Herbst 2020 in Homburg anfingen. Sie hatten ja schon das freudlose Corona-Abitur hinter sich gebracht, an das sich nahtlos der freudlose Studienbeginn anschloss. Keine Abschlussfeiern, keine Begrüßungsfeten, keine Ersti-Rallye durch Homburg. Nun mag man sagen, das sei alles nicht so wichtig. Das stimmt aber nicht. Wochenlang haben die „Erstis“ gezittert, ob es auch geklappt hat mit dem Medizin-Studienplatz. Und dann stand auf dem Bescheid auch noch Homburg-Saar und nicht etwa Berlin, Heidelberg oder München. Das muss man erst einmal verkraften. Doch hier tut das Land wenigstens etwas für die Studenten - es gibt diesen schicken, modernen Bau, für den es sich finanziell schwer ins Zeug gelegt hat. Die Pforten sind geschlossen, die Vorlesung erfolgt digital. Höchste Zeit, dass es endlich wieder losgeht mit dem bunten Leben auf dem Campus. Ein Uniklinikum ohne junge Leute ist ein trister Ort. Hoffentlich gehen die Hörsaaltüren im Oktober auf. Es wird Zeit für ein normales Leben.