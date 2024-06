Sommer-Kulturreihe in Homburg Musiksommer in Homburg sorgt für Partystimmung – das ist fürs nächste Wochenende geplant

Gerade in Amerika gab und gibt es einen echten Wochenend-Kult. Sich über die Woche nur mit Arbeit beschäftigen und dann ab Freitag in eine echte Frei- und Partyzeit zu starten, das hat sogar seinen Niederschlag in der Musikkultur gefunden. Songs wie „Working for the weekend“ der kanadischen Rockband Loverboy aus den 1980ern oder Klassiker wie „Friday on my mind“, im Original von den Easybeats und dann 1987 von Gary Moore noch mal richtig nach vorne in den Charts platziert, künden von diesem Phänomen. Nun, mit einer großen Party ins Wochenende starten, das hat auch in Homburg seit vielen Jahren gute Tradition.