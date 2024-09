Musiksommer in Homburg in der Verlängerung Der Herbst kommt, die Musiker gehen

Eigentlich ist der Homburger Musiksommer als Veranstaltung der Interessengemeinschaft Altstadt und der Stadt Homburg ja schon vorbei. Doch tatsächlich drehte die Veranstaltungsreihe, quasi als „Musiksommer 2.0“ am Wochenende eine Ehrenrunde. Möglich gemacht hatten dies Wirte des Homburger Marktplatzes – und zwar auf eigene Rechnung. So gab es am Freitagabend ein Gastspiel der viel beachteten Pink-Tribute-Show „It‘s all Pink“. Am Samstag folgte dann beim Jazzfrühschoppen an gleicher Strelle der Auftritt der Les Haricots Rouges, der „roten Bohnen“, aus dem Nachbarland Frankreich. Dort hat die Band seit Jahrzehnten echten Kultstatus und begeistert mit ihrem gelungenen New-Orleans-Jazz.