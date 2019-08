Eine große Ehre für die Mittelstadt : Bundespräsident Steinmeier kommt nach St. Ingbert

St. Ingbert Im März letzten Jahres war das Staatsoberhaupt auf Besuch bei der Saarbücker Zeitung und stand dem Chefredakteur Rede und Antwort. Jetzt besucht Steinmeier erneut das Saarland.

Seit 1984 bei der Saarbrücker Zeitung beschäftigt, tätig in einigen Lokalredaktionen.

Denn in der Kirche St. Josef zeichnet am 16. Dezember (Montag) das ZDF eine neue Folge der Sendereihe „Weihnachten mit dem Bundespräsidenten“ auf. Das bestätigte auf Anfrage unserer Zeitung das Bundespräsidialamt in Berlin.