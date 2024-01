Kunsthandwerk in Limbach Kleines Mitbringsel auf die letzte Minute

Die Situation ist ja durchaus bekannt: Man ist zu einem Besuch eingeladen, wahlweise bei der Schwiegermutter oder bei Freunden. Da ist es natürlich nicht schlecht, wenn man ein kleines Geschenk mit dabei hat. Leider kommen solche Besuche aber, wie Weihnachten, oft völlig „überraschend“. Was aber tun, wenn man dann ganz außerhalb von Geschäftszeiten noch ein kleines Mitbringsel erstehen will? Oder wenn einem die Flasche Wein oder der Blumenstrauß als Idee ein bisschen zu abgegriffen vorkommt? In Limbach gibt es seit Mitte Dezember ein Angebot, das einem hier aus der Patsche helfen kann. Und dieses Angebot ist Sabrina Theobalds „Saar Heisje“.