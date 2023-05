Historisches aus dem Saarpfalz-Kreis Grenzenloser Holzfrevel am Höcherberg

Schauplatz Höcherberg, irgendwann im Herbst des Jahres 1820. Finstere Gestalten streifen truppweise durch das Waldesdickicht. Einige von ihnen tragen Schusswaffen, sind auf der Hut vor den Patrouillen der Gendarmen und geben Obacht, dass ihre Kumpanen unbehelligt die Staatsgrenzen in dieser unwegsamen Gegend passieren können. Grenzsteine mit den Insignien der Königreiche Bayern und Preußen markieren hier, auf 500 Metern Höhe und in kaum bewohnter Gegend, wo Zuständigkeiten anfangen oder – je nach Standpunkt – enden. Diejenigen, die mitten in der Nacht und bei Wind und Wetter im Unterholz zu Gange sind, kümmern derlei ohnehin nur gedachten und nirgends sichtbaren Grenzziehungen keinen Deut. Wie wenn es sie nicht gäbe, queren vollbeladene Fuhrwerke hier in preußische, da in bayerische Richtung. Schmuggler sind am Werk, und das gleich scharenweise.