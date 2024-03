Hauptversammlung Der alte Vorsitzende ist auch der neue beim KCV

Ein besonderer Dank ging an die ehemaligen Vorstandsmitglieder, die aus privaten und beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung standen: Kerstin Reumann, Ulrike Blaß, Christina Kaiser und David Schwarz. Diese wurden mit einem Präsent vom Vorsitzenden Frank Vendulet verabschiedet. Vendulet erwähnte noch, dass es auch in diesem Jahr wieder ein Weihnachtssingen im Waldstadion geben wird. Der genaue Termin wird in den nächsten Wochen veröffentlicht, wie es in der Mitteilung weiter heißt.