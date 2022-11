Glühwein, Musik und weihnachtliche Stimmung : An diesem Freitag beginnt der Homburger Nikolausmarkt

Nach der Corona-Pause kann man sich in Homburg nun wieder auf den Nikolausmarkt freuen. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Die Vorweihnacht wird in Homburg also nun tatsächlich wieder so begangen, wie man es von den Jahren vor der Pandemie gewohnt war. Zunächst kann man sich auf dem Nikolausmarkt auf dem historischen Marktplatz in die richtige Stimmung bringen, später dann im Weihnachtsdorf samt Eisbahn auf dem Christian-Weber-Platz.