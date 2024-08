33 Jahre Weimarer Dreieck Vergangenheit und Zukunft im Blick

Der Saarpfalz-Kreis verfolgt seit Jahren konsequent das Ziel, auf allen Ebenen und mit den polnischen Partnerkreisen auch ukrainische Regionen einzubinden. So gründete der Kreis am 4. Juli 2022 das „Internationale Bündnis für Frieden und Zusammenhalt in Europa“ mit, das „Homburger Bündnis“. Diesem Bündnis gehören 19 Landkreise und Regionen aus Frankreich, Deutschland, Polen, der Ukraine und den USA an.