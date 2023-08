Kulturhistorisches aus der Saarpfalz Das „Spauzmännche“ im Blumengarten

Den größten Bekanntheitsgrad hatte zweifellos das „Spauzmännche“ – was wohl daran lag, dass Gerd Dudenhöffer in seinem alter ego „Heinz Becker“ die lustige Brunnenfigur via Fernsehen bundesweit in die Wohnzimmer brachte. In der betreffenden Sendung mühte sich der aus Bexbach stammende Kabarettist redlich ab, seinem Gegenüber im Bahnabteil in aller Umständlichkeit zu erklären, wo er denn eigentlich herkommt. Und als charakteristische Erkennungszeichen seiner Herkunft führt er unter anderem neben „Betschbach“ und „Hindenburgturm“ eben auch besagtes „Spauzmännche“ an.