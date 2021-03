Vier Neu-Infektionen : Corona: Inzidenz im Saarpfalz-Kreis sinkt wieder

Im Saarpfalz-Kreis ist die Inzidenz am Freitag wieder unter 50 gefallen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Homburg Vier Corona-Neuinfektionen, drei in St. Ingbert, eine in Bexbach, meldete das Gesundheitsamt am Freitag für den Saarpfalz-Kreis. Damit gibt es nun 91 (Donnerstag: 100) akut Infizierte, 15 davon werden im Krankenhaus behandelt.