Restaurantbesuch Die „Bellevue“ arbeitet konsequent regional

Draußen stürmt es. Die aktuelle Regenzeit lässt die Wiesen rund um die Biesinger „Bellevue“ leer und verlassen wirken. Zwei Feldhasen sind gerade unterwegs, bestens zu beobachten vom großen Fenster im Gastraum der „Bellevue“. Ansonsten Landschaft pur. Der namensgebende schöne Blick geht weit ins Mandelbachtal hinein. „Bellevue“ als Programm – das begleitet Jörg und Barbara Bieg ihr Berufsleben lang schon. Anfang 20 waren die beiden, in der Bastei in Saarbrücken hatten beide den Kochberuf gelernt. Jörg außerdem noch bei Steigleiter den Beruf des Konditors. Im heimischen Biesingen hatte sein Vater aus dem Flaschenbierhandel ein Restaurant gemacht. Im Jahr 1986 verstarb er, und die beiden traten in die Fußstapfen. Von da an wurde immer mal wieder an- oder umgebaut, eine typisch saarländische Gebäudekarriere ließ ein Ausflugslokal entstehen, das heute zu den Leuchttürmen im Bliesgau gehört.