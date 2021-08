Neuer Hörsaal am Uniklinikum : Hier wurde noch keine Vorlesung gehalten

Homburg Das nagelneue Hörsaalgebäude wartet im Herbst auf seine Eröffnung. Die ist wegen Corona nun schon zwei Mal verschoben worden,

In diesem Jahr fiel am Uniklinikum so gut wie alles aus, was mit gesellschaftlichen Ereignissen einher ging. Nicht nur der traditionelle Neujahrsempfang wurde gestrichen, auch sämtliche Kongresse und internationale Fortbildungsveranstaltungen. Was nicht nur der Forschung, sondern auch dem Knüpfen von Kontakten nicht dienlich war, die in der Medizin wichtig sind.