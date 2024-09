Orgelkonzert in Erbach Das himmlische Jerusalem an der Orgel in Erbach

Christian Brembeck (*1960) wird von Fachpresse und Publikum als „Ausnahmemusiker“ und „Erzmusikant“ bezeichnet. Nach dem Studium an der Musikhochschule München (Klavier bei Gitti Pirner und Orgel mit Meisterklassendiplom sowie A-Examen Kirchenmusik bei Franz Lehrndorfer) begann er eine internationale Konzerttätigkeit als Solist und Kammermusiker an Orgel, Klavier und historischen Tasteninstrumenten. Seine Vita liest sich wie das „Who is who“ der Musikwelt. Er arbeitete mit Dirigenten wie Sergiu Celibidache, dem er von 1986 bis 1996 regelmäßig als Orgelsolist bei den Münchner Philharmonikern zur Verfügung stand, Marcello Viotti, Frans Brüggen oder Ulf Schirmer, mit Solisten von Markus Schäfer bis Radovan Vlatkovic sowie bei zahlreichen Festivals (Cité de la Musique Paris). Seit Jahren ist er regelmäßig Gast in der Capilla Real, der Königlichen Kapelle im Escorial (Madrid). 2012 war er „Artist in Residence“ bei den internationalen “Gloger-Festspillene” an der historischen Gloger-Orgel in Kongsberg (Norwegen), 2014 beim Festival „Musica“ in Bilbao.